Определились полуфиналисты Лиги Чемпионов

2018-04-12 01:02 | www.apa.az | 3

Мадридский «Реал» на домашнем стадионе уступил «Ювентусу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 1:3.

Как сообщает АПА, несмотря на поражение за счет победы в первом матче (3:0) мадридский клуб прошел дальше.

В другом матче дня мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» - 0:0

В первом матче в Севилье «Бавария» одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов.

1/4 финала.

«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 1:3

Голы: 0:1 - Манджукич, 2; 0:2 - Манджукич, 37; 0:3 - Матюиди, 60; 1:3 - Роналду, 90+7 (пен)

Удаления: Буффон, 90+3

«Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания) - 0:0