ЦИК: Ильхам Алиев набрал 86,% голосов на президентских выборах - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 01:24 | www.apa.az | 1

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86% голосов избирателей.

Как передает АПА, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, в настоящее время из 3 млн. 959 тыс. 553 бюллетеней подсчитано 3 млн. 723 тыс. 278 бюллетеней, согласно которым Ильхам Алиев набрал 86 % голосов.

Далее расположились Захид Орудж – 3,11%, Гудрат Гасангулиев – 3,04%, Сардар Джалалоглу– 3,02%, Хафиз Гаджиев – 1,51%, Араз Ализаде -1,39%, Фарадж Гулиев – 1,18%, Рази Нуруллаев – 0, 75%

Отметим, что активность избирателей на президентских выборах составила 74,51%, проголосовали 3 млн. 959 тысяч 553 из 5 млн.314 тысяч 365 избирателей.

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23:12

Ильхам Алиев набрал 86,09 процента голосов избирателей на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает АПА, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам предварительные итоги выборов следующие:

Ильхам Алиев – 86,09%

Гудрат Гасангулиев – 3,4%

Захид Орудж – 3,07%

Араз Ализаде – 1,4%

Гудрат Гасангулиев – 3,4%

Фарадж Гулиев – 1,18%

Хафиз Гаджиев – 1,51%

Рази Нуруллаев – 0,74%

Сардар Джалалоглу – 2,97%.