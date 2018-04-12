ЦИК: Ильхам Алиев набрал 86,% голосов на президентских выборах - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 01:24 | www.apa.az | 1
После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86% голосов избирателей.
Как передает АПА, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.
По словам главы ЦИК, в настоящее время из 3 млн. 959 тыс. 553 бюллетеней подсчитано 3 млн. 723 тыс. 278 бюллетеней, согласно которым Ильхам Алиев набрал 86 % голосов.
Далее расположились Захид Орудж – 3,11%, Гудрат Гасангулиев – 3,04%, Сардар Джалалоглу– 3,02%, Хафиз Гаджиев – 1,51%, Араз Ализаде -1,39%, Фарадж Гулиев – 1,18%, Рази Нуруллаев – 0, 75%
Отметим, что активность избирателей на президентских выборах составила 74,51%, проголосовали 3 млн. 959 тысяч 553 из 5 млн.314 тысяч 365 избирателей.
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23:12
Ильхам Алиев набрал 86,09 процента голосов избирателей на президентских выборах в Азербайджане.
Как передает АПА, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
По его словам предварительные итоги выборов следующие:
Ильхам Алиев – 86,09%
Гудрат Гасангулиев – 3,4%
Захид Орудж – 3,07%
Араз Ализаде – 1,4%
Гудрат Гасангулиев – 3,4%
Фарадж Гулиев – 1,18%
Хафиз Гаджиев – 1,51%
Рази Нуруллаев – 0,74%
Сардар Джалалоглу – 2,97%.