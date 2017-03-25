В Индии при взрывах на заводе боеприпасов пострадали 20 человек

2017-03-25 22:00 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате серии взрывов на заводе боеприпасов на окраине города Хамария в центральной Индии в 370 км от Бхопала.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила полиция округа Джабалпур штата Мадхья-Прадеш.

По предварительным данным, первый взрыв прозвучал в заправочной зоне завода около 18:20 по местному времени (16:50 по Баку) при отправке 125-мм противотанковых снарядов, затем последовали еще более 30 сильных взрывов.

Вспыхнувший в результате пожар полностью уничтожил два производственных цеха. 25 пожарных расчетов, прибывших к месту ЧП, локализовали возгорание, предотвратив его распространение на помещения, где хранятся запасы взрывчатых веществ. Пожар был полностью потушен к 21:30, больше детонаций не последовало.

Инцидент произошел после того, как большинство рабочих уже покинуло цеха по окончанию рабочего дня. В настоящий момент территория предприятия оцеплена, жители ближайших домов эвакуированы. Причина взрывов пока неизвестна.