Президент Турции поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 00:27 | www.oxu.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава Азербайджанского государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что отношения дружбы и братства между странами и впредь будут развиваться во всех областях.

А.Б.

