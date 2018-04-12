Юлия Скрипаль: состояние отца тяжелое

2018-04-12 00:34 | www.oxu.az | 6

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении его дочери Юлии, опубликованном Скотланд-Ярдом.

«Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу.

Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас», — сказано в заявлении женщины.

По словам Юлии, у нее «есть доступ к друзьям и семье».

А.Б.

