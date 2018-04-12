Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах

2018-04-12 00:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во всех областях.

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