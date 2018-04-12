Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс (версия 2)

2018-04-12 00:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс.

Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"На президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие. За это доверие, за эту большую поддержку я благодарю мой родной народ", - сказал Президент Ильхам Алиев в обращении.

«Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Эта поддержка является главным условием нашего развития. Единство народа-власти в Азербайджане – основной фактор нашего развития», - сказал глава государства.