Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonu

2018-04-12 00:04 | www.trend.az | 1

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesinden (AMSK) yapılan açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 19.00 itibarıyla resmen bittiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi.

Azerbaycan Türkleri, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Bu gün Azerbayan'da yerel saatle 08.00`de Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Seçimlerde Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aday olmakla, toplam 8 aday vardır.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (AMSK), cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kurdu. Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izleyecek.. Yerli basının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.