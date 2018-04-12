В Сербии демонтировали бюст Гагарина - ВИДЕО

2018-04-12 00:59 | www.oxu.az | 7
В Белграде по просьбе горожан был демонтирован бюст первого космонавта Юрия Гагарина.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, памятник был установлен только 8 апреля и его официальное открытие было намечено на 12 апреля, день космонавтики.
Но внешний вид памятника был высмеян пользователями социальных семей. Голова космонавта оказалась слишком маленькой по сравнению с массивным постаментом.
В результате зрителям, находившимся в непосредственной близости от памятника, бюст Гагарина был просто не виден.
После волны критики заказчик памятника, фонд «Братья Карич», распорядился демонтировать бюст и как можно скорее заменить его на новый, соразмерный постаменту.