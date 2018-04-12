Премьер Турции поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

2018-04-12 00:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву в связи с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся 11 апреля.

"Передаю самые сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента на проведенных 11 апреля в Азербайджане выборах.

Мы рады тому, что выборы, отражающие волю дружественного и братского азербайджанского народа, прошли в условиях прозрачности и доверия.

Ваше лидерство, несомненно, играет большую роль в развитии Азербайджана, как страны, где господствуют стабильность, спокойствие и благосостояние.

Абсолютно убежден в том, что ваша лидирующая роль в углублении и продвижении отношений между Турцией и Азербайджаном как на двусторонней, так и многосторонней платформах будет продолжаться, и наши взаимоотношения достигнут еще более высокого уровня на благо двух братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, передаю самые сердечные пожелания во имя благосостояния и стабильности братского Азербайджана", - говорится в поздравлении.

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