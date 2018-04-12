Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию

2018-04-12 00:47 | www.trend.az | 5

Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сесси, передает РИА Новости.

Как сообщили в постпредстве Перу при ООН (председатель СБ в апреле), в 10:00 Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.