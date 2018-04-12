«Бавария» и «Реал» в полуфинале ЛЧ – ВИДЕО

2018-04-12 01:05 | www.oxu.az | 7
Прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Oxu.Az, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал»-«Ювентус» прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На второй минуте матча Манджукич вывел вперед «Старую сеньору».
Незадолго до окончания первого тайма с подачи Лихштайнера Манджукич забил второй гол. Воспользовавшись ошибкой вратаря на 61 минуте Матюиди забил третий гол в ворота «Реала»
В ходе дополнительного времени, судья назначил 11-ти метровый в ворота «Ювентуса». Поспоривший с судьей вратарь Буффон был удален с красной карточкой.
Вышедший на поле запасной вратарь Войцех Щенсный не смог поймать мяч, забитый Роналдо. В конечном итоге, «Реал» вышел в полуфинал.
В первом матче королевский клуб разгромил «Старую сеньору» со счетом 3:0.
Параллельно на «Альянс арене» состоялся матч «Бавария»- «Севилья».
Игра закончилась вничью со счетом 0:0.
Напомним, что первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии».