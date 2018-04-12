«Бавария» и «Реал» в полуфинале ЛЧ – ВИДЕО

2018-04-12 01:05 | www.oxu.az | 7

Прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Oxu.Az, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал»-«Ювентус» прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. На второй минуте матча Манджукич вывел вперед «Старую сеньору».

Незадолго до окончания первого тайма с подачи Лихштайнера Манджукич забил второй гол. Воспользовавшись ошибкой вратаря на 61 минуте Матюиди забил третий гол в ворота «Реала»

В ходе дополнительного времени, судья назначил 11-ти метровый в ворота «Ювентуса». Поспоривший с судьей вратарь Буффон был удален с красной карточкой.

Вышедший на поле запасной вратарь Войцех Щенсный не смог поймать мяч, забитый Роналдо. В конечном итоге, «Реал» вышел в полуфинал.

В первом матче королевский клуб разгромил «Старую сеньору» со счетом 3:0.

Параллельно на «Альянс арене» состоялся матч «Бавария»- «Севилья».

Игра закончилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии».

А.Б.

