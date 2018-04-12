Трамп обвинил Россию в причастности к химатаке в Сирии

2018-04-12 01:16 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп считает, что Москва причастна к химической атаке в Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов, который транслировал телеканал CNN.

«Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», — сказала она журналистам на брифинге, пояснив, что «Москва не смогла гарантировать уничтожение Дамаском запасов химического оружия».

Она добавила, что разведка США донесла до президента некие доказательства применения в САР химоружия.

При этом Сандерс отметила, что Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать «несколько вариантов, помимо ракетного удара».

Ранее Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве с Тегераном, поддерживающим Асада. Однако срок, в который американский лидер обещал принять решение об ударе по Сирии, истек.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

А.Б.

