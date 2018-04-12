Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

2018-04-12 03:11 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили сирийскую проблематику.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, беседа состоялась по инициативе Израиля. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе инцидент на аэродроме "Тифор".

Российский президент обратил внимание на необходимость соблюдения суверенитета САР, а также призвал воздержаться от действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране.

В ходе беседы Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии.