Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕC

2017-03-26 00:13 | www.apa.az | 6

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможном референдуме по вопросу целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

"После референдума 16 апреля мы можем пойти по пути проведения референдума по продолжению переговоров о вступлении в ЕС", — заявил Эрдоган, выступая в Анталье. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, трансляцию вел телеканал NTV.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.