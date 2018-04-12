Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие (версия 3)

2018-04-12 01:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс.

Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"На президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие. За это доверие, за эту большую поддержку я благодарю мой родной народ", - сказал Президент Ильхам Алиев в обращении.

«Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Эта поддержка является главным условием нашего развития. Единство народа-власти в Азербайджане – основной фактор нашего развития», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на этих выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс, дал высокую оценку работе, проделанной за последние 15 лет.

«Мы добились этих успехов вместе с вами. Единство народа-власти, наша целенаправленная политика превратили сегодня Азербайджан в сильное государство», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что растет международный авторитет Азербайджана.

«Мы смогли занять достойное место в мировом масштабе. Сегодня в мире Азербайджан является страной, к которой проявляется уважение, симпатия, поддержка. Мы являемся надежными партнерами, с нами считаются, и мы смогли значительно укрепить нашу позицию на международной арене», - отметил глава государства.

«Мы ни на шаг не отступили от нашей принципиальной позиции по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Наша принципиальная позиция все более укрепляется. Этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, другого пути нет. За последние несколько лет многие авторитетные международные организации приняли ряд решений и резолюций, поддерживающих нашу позицию, справедливость. Мы достигли больших дипломатических побед. В то же время мы достигли большой победы на поле боя. Азербайджанский солдат, азербайджанская армия, Азербайджанское государство освободили от оккупантов часть наших земель. Часть территорий Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов были освобождены от оккупантов, и сегодня на этих землях развевается флаг Азербайджана. На земли, освобожденные от оккупации, возвращается жизнь, возвращаются люди. На этих землях проходят президентские выборы», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что придет день, когда на землях, которые находятся сегодня под оккупацией, будет поднят флаг Азербайджана, на этих землях будут проведены президентские выборы, избран Президент Азербайджана.

“Мы должны быть сильнее. Чтобы стать сильнее, мы должны построить сильную экономику. За последние 15 лет не было второго такого государства, которое развилось бы в экономической сфере так же, как Азербайджан. Наша экономика выросла в 3,2 раза. Сегодня Азербайджан находится в списке самых конкурентоспособных стран мира. По конкурентоспособности мы находимся на 35-м месте. В центре нашей политики всегда находился гражданин Азербайджана - его проблемы, его заботы, его благополучие. За последние 15 лет зарплаты и пенсии выросли в семь-восемь раз, и эта политика будет продолжена”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан за эти годы превратился в космическую страну.

“Мы приносим и внедряем в стране передовые технологии, технологическое и научное развитие будет одним из основных приоритетов нашей деятельности. Одним словом, результаты по всем направлениям налицо”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан реализует крупные энергетические и транспортные проекты.

“Проекты, которые по нашей инициативе и при нашем активном участии заново формируют энергетическую и транспортную карту Евразии”, - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджанское государство никогда не было таким сильным.

“Мы построили сильное государство. Мы должны построить еще более сильный Азербайджан, и я уверен, что построим. Мы прошли достойный путь. Это путь побед, успехов. Уверен, что мы всегда будем идти по пути побед. Вперед, к новым победам!” - подчеркнул глава государства.

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