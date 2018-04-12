По предварительным данным ЦИК, Ильхам Алиев набирает 86% голосов на президентских выборах в Азербайджане (версия 2)

2018-04-12 01:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86 процентов голосов избирателей, сказал в четверг председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на мероприятии, посвященном итогам выборов.

"Председатель партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал 3,04; самовыдвиженец Захид Орудж – 3,11 процента; председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу – 3,02 процента; председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,51 процента; председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,39 процента; председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,18 процента; кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,75 процента голосов", - сказал глава ЦИК.

Панахов сказал, что 5201 избирательный участок сдал отчеты, на данный момент обработано 3 723 278 бюллетеней.

Председатель ЦИК сказал, что есть определенные задержки в получении бюллетеней с некоторых избирательных участков. После их обработки окончательные результаты будут представлены общественности в течение дня.

В Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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