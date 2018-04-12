В Совбезе ООН состоятся консультации по Сирии

2018-04-12 04:27 | www.apa.az | 7

Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, овет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия.

По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности". С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.

Боливия в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с "эскалацией риторики" по Сирии и угроз односторонних действий.