ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля

2018-04-12 05:09 | www.apa.az | 7

Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как передает АПА, об этом пишет Daily Mail.

«В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан» , заявил представитель британского министерства иностранных дел.

Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на сегодня. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.