Kuweit Airways прекращает полеты в Бейрут после угроз США нанести удар по Сирии

2018-04-12 06:09 | www.trend.az | 5

Кувейтская авиакомпания Kuweit Airways прерывает авиасообщение с Бейрутом в связи с намерением Соединенных Штатов нанести военный удар по приграничной Ливану Сирии.

"Основываясь на предупреждениях, полученных от кипрских властей об опасности полетов в воздушном пространстве братской Республики Ливан, для обеспечения безопасности пассажиров было принято решение прекратить полеты в Бейрут с четверга", - говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter авиаперевозчика.