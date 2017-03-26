Число жертв наводнений в Перу возросло до 90 человек

2017-03-26 00:56 | www.trend.az | 5

Число погибших в результате сильных наводнений в Перу возросло до 90 человек, передает РИА Новости со ссылкой на портал 20 minutos.

Ранее сообщалось о 84 погибших, 20 пропавших без вести и 209 раненых.

Как заявил министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос, ссылаясь на последние данные Национального центра операций в чрезвычайных ситуациях, всего стихия затронула около 863 тысяч человек, включая 347 раненых, нанесла ущерб почти 200 тысячам домов и других строений.

На минувшей неделе президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Власти называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.