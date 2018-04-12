Помпео: “США не намерены "играть в игры" с КНДР на переговорах”

2018-04-12 06:14 | www.apa.az | 4

США не будут "играть в игры" с КНДР, настроены на денуклеаризацию.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

"Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Президент Трамп намерен не допустить того, чтобы Америка подвергалась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия. Президент Трамп не будет играть в игры за столом переговоров, и я тоже не буду ", говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

Слушания по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря пройдут в четверг.

"Я читал исторические материалы ЦРУ о предыдущих переговорах с северокорейцами, и я уверен, что мы не повторим ошибок прошлого", говорится в показаниях.