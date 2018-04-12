Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии

2018-04-12 06:12 | www.trend.az | 6

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам", сообщил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, пишет РИА Новости.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал генерал.

Он добавил, что сейчас в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут осуществлять контроль по соблюдению правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.