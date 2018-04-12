Сегодня определяться полуфиналисты Лиги Европы

2018-04-12 07:28 | www.apa.az | 4

Сегодня состоятся ответные встречи ¼ финала Лиги Европы.

Как сообщает АПА, лондонский «Арсенал», итальянский "Лацио" и испанский "Атлетико" являются фаворитами противостояний с московским ЦСКА, австрийским "Зальцбургом" и португальским "Спортингом", в паре "Марселя" и "Лейпцига" (первый матч завершился победой «Лейпцига дома со счетом 1:0) предсказать победителя сложно.

"Марсель" с учетом квалификации турнира переживает в этом сезоне самую длинную еврокубковую кампанию с сезона-2003/04, когда он дошел до финала Кубка УЕФА (турнир - предшественник Лиги Европы), в котором уступил испанской "Валенсии" (0:2). Тогда марсельцы отыграли 17 встреч, игра с "Лейпцигом" станет для них 16-й в текущем сезоне.

"Спортинг" проиграл "Атлетико" в первом матче практически без шансов (0:2). Мадридцы остаются единственным участником турнира, который добился побед во всех пяти предыдущих матчах плей-офф, и воспринимаются экспертами как явный фаворит турнира.

"Лацио" в первой встрече обыграл "Зальцбург" со счетом 4:2 и прервал рекордную серию австрийской команды - 19 еврокубковых матчей без поражений (11 побед и 8 ничьих).

В еще одном ответном матче четвертьфинала московский ЦСКА примет лондонский "Арсенал" после выездного поражения со счетом 1:4.