В Баку стартует ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке

2018-04-12 08:36 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

На XXVI Чемпионате Европы, который пройдет в Milli Gimnastika Arenası (Национальная Арена Гимнастики), ожидается участие, в общей сложности, более 400 гимнастов из 25 стран по программе “взрослых”, а 26 стран по программе “юниоров”.

Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы, как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.