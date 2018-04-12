В Желтом море столкнулись два судна

2018-04-12 09:22 | www.oxu.az | 3

Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения в четверг в Желтом море судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыбацкой шхуны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает береговая охрана Республики Корея.

По ее данным, столкновение произошло в ночь на четверг в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо (провинция Чолла-Намдо).

Морская полиция немедленно направила на поиски людей 17 катеров и послала сигналы другим судам вблизи места аварии с просьбой помочь спасателям.

Поисково-спасательная операция продолжается.