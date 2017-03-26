В Товузе перевернулся автомобиль, пострадали двое

2017-03-26 01:42 | www.apa.az | 4

В результате ДТП в Товузе пострадали 2 человека. Как сообщает западное бюро АПА, авария произошла в селе Кохне Гала. Управляемый жителем села Яныглы Тельманом Алекперовым 1989 г.р. автомобиль потерял управление и скатился в овраг на обочине.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир – житель села Кохне Гала Эльвин Исмаилов 1995 г.р. Они размещены в районную больницу. Состояние одного из них среднетяжелое, второго – нормальное.

По факту разбирается районная полиция.