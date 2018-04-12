Дипломаты КНДР и Южной Кореи напишут "Тотальный диктант" на одной площадке

2018-04-12 09:25 | www.trend.az | 2

Дипломаты из консульских учреждений Южной и Северной Кореи напишут "Тотальный диктант" на одной площадке во Владивостоке, рассказал журналистам дальневосточный координатор акции Вячеслав Беляков, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году во Владивостоке открыто 45 площадок, из них шесть площадок – для написания теста TruD для иностранцев.

"На специальной консульской площадке тест TruD напишут дипломатические работники из консульских учреждений разных стран. Здесь важна объединяющая миссия русского языка, потому что на этой площадке бок о бок будут писать тест TruD консульские работники из Северной и Южной Кореи… "Тотальный диктант" во Владивостоке объединяет дипломатов этих стран", — сказал Беляков.

TruD — специально разработанный тест для тех, кто изучает русский язык как иностранный.