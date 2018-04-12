Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия

2018-04-12 09:28 | www.trend.az | 5

Китай и США не ведут никаких переговоров по обострившимся торговым спорам, Белый дом не проявляет желания вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, отметив, что Пекин готов дать отпор Вашингтону, передает РИА Новости.

"В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры", — ответил Гао Фэн на пресс-конференции.

По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли все еще Вашингтон ВТО и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы. Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".