Руководитель наблюдательной миссии Парламента Румынии: «Выборы были организованы в соответствии с европейскими стандартами»

2018-04-12 09:43 | www.apa.az | 8

«С большим удовольствием наблюдали за президентскими выборами в Азербайджане. Мы посетили несколько избирательных участков, выборы были организованы в демократических условиях, в соответствии с европейскими стандартами».

Как сообщает АПА, об этом сказал на пресс-конференции в Баку руководитель наблюдательной миссии Палаты депутатов Парламента Румынии Виктор Понта. Он заявил, что члены миссии провели наблюдения на 3 избирательных участках: «Конечно, как и во всех выборах, некоторые вопросы необходимо будет улучшить. Но в целом я могу сказать, что выборы были организованы в соответствии с демократическими принципами. Мы были на трех избирательных участках, провели беседу с наблюдателями. Избирательные участки, в которых мы проводили наблюдение, были оснащены необходимым техническим оборудованием».

В.Понта добавил, что от имени румынского парламента будет отправлен письменный отзыв в связи с наблюдением.