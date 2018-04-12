Иностранные депутаты о выборах в Азербайджане

2018-04-12 09:45 | www.oxu.az | 6

Депутаты из Чехии и Румынии признают, что выборы президента в Азербайджане прошли в демократической атмосфере.

«В первую очередь, я благодарен парламенту Азербайджана. Я впервые здесь, и меня встретили с большим уважением. Мы побывали на 14 избирательных участках, и могу сказать, что выборы были демократическими. Желаю успехов вашему народу».

Как передает Oxu.Az, об этом чешский депутат Иржи Валента сказал на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Азербайджане.

В свою очередь румынский депутат Виктор Понта сказал, что выборы соответствовали принципам демократии:

«Выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Мы подробно изложим свою позицию в письменной форме».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

