В центре Киева произошла стрельба

2017-03-26 01:54 | www.trend.az | 5

В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек, два человека задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Общественное телевидение".

"В центре Киева на улице Емельяновича-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает корреспондент "Общественного ТВ" с места происшествия. Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Уточняется, что один из участников инцидента был ранен в ногу, его забрала "скорая". Как сообщили телеканалу представители полиции, задержаны два человека.