Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью

2018-04-12 09:47 | www.trend.az | 7

Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель китайского Совета по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг Люй Синьхуа.

Он обратил внимание на тот факт, что президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают тесные дружеские отношения, что является хорошей основой для развития всесторонних белорусско-китайских отношений.

По словам председателя совета, Беларусь является важным партнером для Китая и поддерживала хорошие дружеские отношения с КНР еще в тот период, когда Китай не был такой экономически мощной страной. Люй Синьхуа убежден, что важной составляющей сотрудничества является проект создания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Он уже стал образцом сотрудничества между Беларусью и Китаем. Председатель подчеркнул, что политическая и экономическая стабильность в Беларуси является привлекательным фактором для китайского бизнеса.