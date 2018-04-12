Член парламента Кыргызстана: «Выборы прошли прозрачно и справедливо»

2018-04-12 10:04 | www.apa.az | 7

«Выборы прошли прозрачно и справедливо».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель руководителя азербайджано-кыргызстанской межпарламентской группы дружбы Талайбек Масабиров на пресс-конференции, организованной в связи с президентскими выборами в Азербайджане.

Он отметил, что вчера во время голосования они посетили около 10 избирательных участков: «Нарушений закона не было. Избиратели могли свободно выражать свою волю. Для проведения выборов были созданы хорошие условия. Желаю азербайджанскому народу мира и процветания. Кыргызстанский народ поздравляет азербайджанский народ с избранием Ильхама Алиева на пост президента».