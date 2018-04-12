Лорд Дэвид Эванс: «Процесс голосования был организован хорошо»

2018-04-12 10:06 | www.apa.az | 7

«Азербайджанский народ продемонстрировал большую активность на выборах».

Как сообщает АПА, об этом на конференции, посвященной президентским выборам, сказал член Палаты лордов Великобритании Дэвид Эванс. Он отметил, что наблюдательная миссия Великобритании побывала на 7 избирательных участках: «Процесс голосования на участках был организован хорошо».

Британский наблюдатель подчеркнул, что управление процессом голосования было одинаковым на всех избирательных участках.