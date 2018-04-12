Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 09:57 | www.oxu.az | 6

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана.

Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.