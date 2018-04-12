Наблюдательная миссия ШОС: «Никаких нарушений на выборах не было»

2018-04-12 10:08 | www.apa.az | 6

Наблюдательная миссия Шанхайской Организации Сотрудничества распространила заявление в связи с президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает АПА, члены организации поздравили азербайджанский народ с успешным результатом на выборах: «Выборы прошли свободно, никакого давления и нарушений не было, все прошло в соответствии с законодательством».

Отмечается, что обошедшие 66 избирательных участков представители организации замечали праздничную атмосферу: «Проявляя активность, люди приходили отдавать свои голоса. Все было организовано на высоком уровне. Население с интересом участвовало в выборах, которые прошли справедливо и свободно. Возможность выбирать своего лидера независимо имеет большое значение. Выбирая кандидата, люди решают свою судьбу. Мы можем сказать, что будущее Азербайджана будет ярким».