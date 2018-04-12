Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 10:10 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Беларуси.

В поздравительном письме говорится: «Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений».

Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.