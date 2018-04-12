Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане

2018-04-12 10:10 | www.trend.az | 8

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы белорусского государства.

"Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.

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