В Азербайджане прошла экологическая кампания «Час Земли 2017»

2017-03-26 02:40 | www.apa.az | 4

25 марта в рамках международной кампании «Час Земли 2017» (Earth Hour 2017) в Баку состоялось массовое мероприятие, посвященное борьбе с климатическими изменениями. Как передает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло при совместной организационной поддержке официального координатора по Азербайджану международной кампании «Час Земли» Общественного объединения IDEA и азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF Azerbaijan)

Участники акции, собравшись перед Центром Гейдара Алиева, являющемся одним из уникальных жемчужин мировой архитектуры, наблюдали за процессом отключения на один час света на фасадах крупнейших зданий в центральной части города. Участники приняли участие в символической акции обратного отсчета «60+» и велошествии.

В рамках кампании «Час Земли», проходящей под девизом «Освети климатическое движение» (Shine a light on climate action), выступили известные танцевальные группы, состоялись развлекательные мастер-классы по зумба, зажигательная музыка во время мероприятия и другие сюрпризы вызвали интерес у молодежи.

Являясь крупнейшим движением в мире, посвященным охране окружающей среды, «Час Земли» объединяет миллионы людей во имя борьбы с климатическими изменениями. Начавшаяся в 2007 году в Сиднее акцией отключения света кампания «Час Земли» была отмечена в 178 странах, 7 тысяч городах и даже на Международной космической станции. В ходе акций «Час земли» освещения фасадов известных зданий в крупных городах отключается в 20.30 по местному времени на один час. Этим символическим движением участники акции привлекают внимание общественности к угрозам, появляющимся в результате климатических изменений, поощряют экономию электроэнергии.

Официальный координатор по Азербайджану международной кампании «Час Земли 2017» - Общественное объединение İDEA выражает признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева, Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики, Исполнительной власти города баку, Государственному управлению историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Азербайджанской государственной нефтяной компании, Управлению Приморского бульвара, Бакинскому Олимпийскому стадиону, “Baku Crystall Hall”, Национальной гимнастической арене, Габалинскому центру “ASAN xidmət”, Университету ADA , комплексу «Огненные башни», «Далга Плаза», “Gilan Holding” и ООО группе компаний “Yeni Həyat” за присоединение в нынешнем году к состоявшейся в нашей стране кампании «Час земли».

Учитывая серьезные угрозы климатических изменений, важность борьбы с ними для спасения человечества, Общественное объединение İDEA призывает каждого внести свой вклад в решение этой проблемы, экономить электроэнергию.