Министр обороны поздравил личный состав армии с успешным завершением президентских выборов

2018-04-12 10:22 | www.apa.az | 5

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии с успешным завершением прошедших 11 апреля президентских выборов и очередной уверенной победой господина Ильхама Алиева, который вновь был избран на пост президента Азербайджанской Республики.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, министр обороны отметил, что личный состав азербайджанской армии с приподнятым духом принял участие в процессе голосования выборов, и сделав правильный выбор во имя безопасности и демократического развития страны, проголосовал за самого достойного кандидата.



Генерал-полковник Закир Гасанов вновь заверил, что личный состав азербайджанской армии бдительно стоит на страже Родины, и с целью освобождения оккупированных земель, а также обеспечения территориальной целостности страны готов и в состоянии выполнить каждый приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.