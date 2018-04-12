Министр: Армия готова к приказам Верховного главнокомандующего

2018-04-12 10:21 | www.oxu.az | 7

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с успешным завершением выборов президента Азербайджана и победой действующего президента Ильхама Алиева.

Об этом Oxu.Az сказали в пресс-службе Минобороны.

Министр обороны заявил, что личный состав азербайджанской армии с большим воодушевлением принял участие в процессе голосования и сделал правильный выбор во имя безопасности страны и демократического развития, проголосовав за самого достойного кандитата.

Генерал-полковник Закир Гасанов еще раз заверил, что личный состав азербайджанской армии бдительно стоит на страже нашей родины, готов и способен выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего об освобождении оккупированных земель и восстановления территориальной целостности.