Наблюдательная миссия Фонда свободы и демократии: Выборы прошли свободно

2018-04-12 10:34 | www.apa.az | 7
Наблюдательная миссия Фонда свободы и демократии выступила с заявлением в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами.
Как сообщает АПА, руководитель миссии Пере Масиас Арау заявил, что голосование прошло в соответствии с международными стандартами.
По его словам, вход на избирательные участки был свободным, без вмешательств: «Нами не было замечено никакого давления на избирателей. Принимая это во внимание, считаем, что президентские выборы прошли свободно, прозрачно и в соответствии с международными стандартами».