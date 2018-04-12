Наблюдательная миссия Фонда свободы и демократии: Выборы прошли свободно

2018-04-12 10:34 | www.apa.az | 7

Наблюдательная миссия Фонда свободы и демократии выступила с заявлением в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами.



Как сообщает АПА, руководитель миссии Пере Масиас Арау заявил, что голосование прошло в соответствии с международными стандартами.

По его словам, вход на избирательные участки был свободным, без вмешательств: «Нами не было замечено никакого давления на избирателей. Принимая это во внимание, считаем, что президентские выборы прошли свободно, прозрачно и в соответствии с международными стандартами».