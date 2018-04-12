Марйо Дэйвид: «Результаты выборов отражают волю азербайджанского народа»

2018-04-12 10:34 | www.apa.az | 6

Делегация, состоящая из 24 членов партий Центрального демократического международного движения, выступили с заявлением в связи с проведенными в Азербайджане президентскими выборами.

Как сообщает АПА, председатель делегации, португалец Марйо Дэйвид сказал, что решение о проведении внеочередных выборов легитимное, потому что оно основано на законодательстве.

По его словам, проведенные вчера выборы запомнились положительными моментами: «В период избирательной кампании не были ограничены такие права, как права на свободу собрания, свободу слова и свободу совести».

Он отметил, что в день выборов процесс голосования был организован в соответствии с национальным законодательством: «С момента начала до завершения голосования мы провели наблюдения за всеми этапами. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было. Были проведены свободные, эффективные и прозрачные выборы. По этой причине мы уверены, что результаты выборов отражают волю азербайджанского народа».