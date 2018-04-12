Эксперт: Наблюдающаяся погода повлияет на продуктовые цены

2018-04-12 10:33 | www.oxu.az | 7

Изменение климата, резкие перепады температуры воздуха могут привести к засухе в ряде регионов мира.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал президент Центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельман Зейналов.

По его словам, уменьшение снега зимой приводит к возникновению дефицита пресной воды в почве, а также к ветровой эрозии.

«Влажность почвы снизилась до 30-40%, а этого недостаточно для урожайности. Это может привести к определенным продовольственным проблемам», - отметил эколог.

Отметим, что весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур. Засуха оказывает серьезное воздействие на экономику, уровень бедности и на питание.

Али Мамедов

