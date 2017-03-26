Один человек погиб из-за стрельбы в Лас-Вегасе

2017-03-26 02:52 | www.trend.az | 3

Один человек был убит и один ранен в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Telegraph.

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в автобусе. Из-за этого частично прекратилось движение на оживленном бульваре рядом с казино отеля Cosmopolitan.

Полицейские провели переговоры с человеком в автобусе. За это время два человека были ранены, один из них умер.

Постояльцам отеля посоветовали оставаться в номерах и никуда не выходить. Ранее сообщалось о нападении на магазин часов Rolex в Лас-Вегасе у отеля Bellagio. Нападение произошло за несколько часов до инцидента с автобусом. Пока полиция не подтвердила их связь.