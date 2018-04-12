Талибы убили главу района в Афганистане

2018-04-12 10:41 | www.oxu.az | 7
Боевики радикального движения «Талибан» атаковали здание районной администрации и КПП полиции города Газни в центральной части Афганистана, погибли глава района и семь полицейских.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как передает телеканал Tolo News, инцидент произошел в ночь на четверг.
«Али Шамс Дост (глава района) и семь полицейских убиты в ходе столкновений» - сообщила полиция, отметив, что еще девять полицейских пострадали.
Кроме того, сообщается о 27 жертвах среди талибов.