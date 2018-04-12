Лебедев: Выборы в Азербайджане были проведены организованно

2018-04-12 10:46 | www.oxu.az | 7

Президентские выборы в Азербайджане были хорошо подготовлены и очень организованно проведены.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава миссии наблюдателей СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он также отметил образовательную подготовку всех членов комиссий на участках и хорошее информационное сопровождение выборов.

С.Лебедев отметил, что 20 долгосрочных наблюдателей СНГ работали в стране с 20 марта, в день выборов 11 апреля за их ходом наблюдали в общей сложности 221 наблюдателей СНГ.

«Мы охватили все регионы республики, и получили достаточную картину того, как шла подготовка к выборам и как они проходили. На участках мы видели большие очереди. И при такой высокой явке не наблюдалось какой-либо давки или проблем. Ощущалось атмосфера праздника», - подчеркнул глава миссии.

По его словам, прозрачности выборов также содействовало наличие веб-камер на избирательных участках.