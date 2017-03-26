ЧМ-2018: Результаты V тура отборочного турнира европейской квалификации

2017-03-26 02:57 | www.apa.az | 4

25 марта завершился пятый тур отборочного турнира европейской квалификации на ЧМ-2018 в группах A, B и H.

В группе А лидерство продолжает удерживать сборная Франции, которая в отчетном туре на выезде обыграла Люксембург со счетом 3:1. Дубль на свой счет в этом матче записал Оливье Жиру. На второе место после разгрома Беларуси поднялась Швеция, а третьей стала Болгария, которая сенсационно обыграла Нидерланды и потеснила их на четвертое место.

Группа A

Швеция - Беларусь 4:0

Голы: Форсберг, 19 (с пенальти), 49, Берг, 57, Кисе Телин, 78

Болгария - Нидерланды 2:0

Голы: Делев, 5, 20

Люксембург - Франция 1:3

Голы: Жоаким, 34 (с пенальти) - Жиру, 28, 78, Гризманн, 37 (с пенальти)

Таблица официального сайта УЕФА

В группе B пятую победу в пяти матчах одержала сборная Швейцарии, минимально обыграв Латвию, благодаря чему лидирует в секстете, на три очка опережая Португалию, которая в отчетном туре не оставила шансов Венгрии. Отметим также ничью Андорры и Фарерских островов - пиренейская команда не проиграла впервые с 2005 года.

Группа B

Андорра - Фарерские острова 0:0

Швейцария - Латвия 1:0

Гол: Дрмич, 66

Португалия - Венгрия 3:0

Голы: Андре Сильва, 32, Роналду, 36, 65

Таблица официального сайта УЕФА

В группе H впервые в отборочном цикле очки потеряла сборная Бельгии, не сумев обыграть на своем поле Грецию. Более того, команда Роберто Мартинеса спасла ничью только за минуту до конца основного времени матча. Греция, таким образом, упустила шанс стать лидером секстета. На третьем месте расположилась команда Боснии и Герцеговины, которая в отчетном туре не оставила шансов Гибралтару.

Группа H

Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0

Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4

Бельгия - Греция 1:1

Голы: Лукаку, 89 - Митроглу, 46

Кипр - Эстония 0:0

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, накануне в европейском отборе Испания не оставила шансов Израилю, а Италия обыграла Албанию.

НВ