В правительстве Туркменистана назначены новые вице-премьеры

2018-04-12 10:52 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Tрend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Чары Гылыджов, занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты, назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим торговый сектор.

Мамметхан Чакыев, занимавший должность директора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, назначен вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи.

Мыратгелди Мередов, занимавший должность заведующего отделом Кабинета министров, назначен вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль.